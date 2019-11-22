İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı 2 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş.

Brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu.

İşverene maliyeti

2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş.

Kaynak: TRT Haber