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Ekonomi
TRT Haber 27.11.2023 14:00

Asgari ücret maratonu önümüzdeki ay başlıyor

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları önümüzdeki ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.

Asgari ücret maratonu önümüzdeki ay başlıyor

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan merakla, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek ay başında toplantılarına başlayacak.

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda,, asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak. 

Mevcut asgari oücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret desteği ise 500 lira olmuştu.

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Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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