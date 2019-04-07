ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi.

Geliştirilecek elektro-optik sistemlerin performans limitleri ve dolayısıyla TSK'nin yeteneklerinin sınırları düşman unsurlar tarafından tahmin edilemeyecek.

Milli olarak geliştirilen kızılötesi dedektör teknolojisi olası ihraç izni kısıtlarını ortadan kaldırarak savunma sanayisinin uluslararası arenada daha kolay rekabet edebilir duruma gelmesini de sağlayacak.

Kaynak: AA