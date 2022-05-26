Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN ile TUSAŞ elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı
ASELSAN ile TUSAŞ arasında 342 milyon 975 bin lira ve 18 milyon 570 bin euroluk elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile 342 milyon 975 bin lira ve 18 milyon 570 bin euroluk elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2022-2028 döneminde gerçekleştirilecek.
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