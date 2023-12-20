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Ekonomi
İHA 20.12.2023 09:54

Aralık ayında 587 milyon TL SED ödemesi yapıldı

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için aralık ayına ilişkin 587 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı.

Aralık ayında 587 milyon TL SED ödemesi yapıldı

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek şunları aktardı:

“Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Aralık ayına ilişkin 587 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.
Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş şunları söyledi:
“Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.”

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Mahinur Özdemir Göktaş
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