Rize'nin İkizdere ilçesi Ayder yaylasında üretilen bal, şifalı olarak biliniyor.

Çok sayıda endemik bitkinin bulunduğu alanda elde edilen balın kilogram fiyatı 2 bin lira olarak belirlendi.

Bu sezondan 5-6 bin ton civarında bal beklediklerini dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "İnşallah bu sezon verimli geçer ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır" diye konuştu.

Daha önce 1500 liradan alıcı bulan arı poleni ise 2 bin 200 liradan satışa sunulacak.

"Anzer Balı ibaresi ve mühür olmak zorunda"

Muzaffer Deniz, piyasadaki sahte Anzer ballarına dikkati çekti:

"Coğrafi işaretli ürünlerde hem Anzer Balı ibaresi olmak zorunda, hem coğrafi logo olmak zorunda, hem de mühür olmak zorundadır. Buna özellikle müşterilerimizin dikkat etmesini öneriyoruz."

Anzer balı her yıl sağımın ardından Hacettepe Üniversitesi laboratuvarlarında inceleniyor. Onay verilen ballar satışa sunuluyor.