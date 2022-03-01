Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, şubat ayında kente hava yoluyla gelen turist sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 211 artarak, 150 bin 386 oldu.

2021'in Şubat ayında ise kente 48 bin 309 turist gelmişti.

İlk iki ayda yüzde 194 artış

Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, "güvenli turizm" sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleriyle 2022 yılının turizm verileri, önceki yılın ocak-şubat dönemine göre büyük artış gösterdi.

2022 yılının 1 Ocak- 28 Şubat döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artış kaydederek 288 bin 990 oldu.

Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya gelen turist sayısı 98 bin 150 olarak kayıtlara geçmişti.

İlk sırada Almanlar var

Şubat ayında Antalya'ya en çok turist, 30 bin 969 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 27 bin 488 turistle Rusya, 17 bin 482 turistle de İngiltere takip etti.

Şubat ayında hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise Kazakistan, Polonya, İran, Hollanda, Danimarka, İsrail ve Belçika oldu.