Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.06.2023 13:50

Antalya'ya hava yoluyla 5 milyonu aşkın turist geldi

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305'e ulaştı.

Antalya'ya hava yoluyla 5 milyonu aşkın turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın, eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan "Türkiye'nin misafir odası" olduğunu belirtti.

Kentin Akdeniz'in incisi olduğunu aktaran Yazıcı, paylaşımında "Turizmin başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305 oldu." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 17 Haziran'da 86 bin 278 yabancı yolcu girişiyle bu yılın günlük rekoru kırılan Antalya'ya, 24 Haziran'da hava yoluyla 90 bin 853 yabancı misafirin gelmesiyle rekor yenilendi.

Kentte, yıl sonuna kadar 16 milyon turiste ulaşılması hedefleniyor.

ETİKETLER
Antalya Turizm
Sıradaki Haber
Tahıl Koridoru'nda en fazla yük Çin, İspanya ve Türkiye'ye taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Tekirdağ'da çocuk oyun parkında yangın
14:54
Mimar Sinan'dan esinlenilen "taş bina" depreme dayanıklılık testini geçti
14:33
Putin'den Wagner ile anlaşma sonrası ilk açıklama
14:18
İstanbul'da 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
14:15
Koyunu döverek bayılttı, "Yorulsun diye yaptım" dedi
14:14
İstanbul Havalimanı'nda Bayram yoğunluğu sürüyor
Rus savaş uçakları İdlib'de sebze halini vurdu: 9 ölü 30 yaralı
Rus savaş uçakları İdlib'de sebze halini vurdu: 9 ölü 30 yaralı
FOTO FOKUS
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ