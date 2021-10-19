Turizm sektörü iyi bir yıl geçiriyor. Koronavirüs salgınına rağmen turizm, bu yıl alınan tedbirler sayesinde toparlandı.

Turizm başkenti Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 8 milyonu aştı. Sektördeki olumlu seyir, istihdamı da artırdı.

"Antalya tam bir tatil cenneti"

Antalya'da tatil yapan turist, "Burası huzurlu, sakin, eğlencesi bol olan bir tatil bölgesi. Antalya tam bir tatil cenneti. Buraya geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" dedi.

"8 milyon 38 bin turist Antalya'ya geldi"

Sektör temsilcilerinin artan talepten memnun olduğunu söyleyen Kemer Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, şunları söyledi:

"Ekim itibarıyla 8 milyon 38 bin yolcu Antalya'ya geldi, tatil yaptı, döndü. Geride kalan ekimin devamı, kasım, aralık, 31 Aralık'a kadar geldiğimizde tahminimiz şu anki turizm akışına bakıldığı zaman 9 buçuk milyon turisti bu yıl Antalya'da ağırlayacağız gibi görünüyor."

Sektörde çalışan sayısı arttı

Yabancı turist yoğunluğu istihdama da olumlu yansıdı. Turizm sektöründe çalışan sayısında yüzde 10'luk bir artış yaşandı.

TÜİK istatistiklerine göre 2021 yılı ağustos ayında konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısı 1 milyon 72 bini geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam, 970 binde kalmıştı.

2022'de rekor bekleniyor

Turizmciler 2022 yılında ise rekorlar yılı olarak tarihe geçen 2019 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Turizm başkenti Antalya'ya 2022'de 16 milyonun üzerinde turist gelmesi bekleniyor.

