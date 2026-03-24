Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.03.2026 16:30

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 530 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 530 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 365 bin lira, en yüksek 6 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 530 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 32 milyar 215 milyon 47 bin 704,80 lira, işlem miktarı ise 4 bin 929,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 33 milyar 237 milyon 867 bin 443,13 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Altın
Sıradaki Haber
Euro Bölgesi'ne "savaş" freni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:52
Ömer Çelik: Siyasi fitnelere geçit vermeyeceğiz
16:41
Küresel ham çelik üretimi şubatta azaldı
16:34
Ankara'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve kızı hayatını kaybetti
16:22
Üreten Sağlık Portalı'na 3 ayda 390 fikir geldi
16:26
Bayram yolundaki kazaların baş nedeni hız ihlali
15:57
Bakan Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedarikini görüşmek üzere İngiltere'ye gidecek
"Boralar" operasyonlara zorlu eğitimle hazırlanıyor
"Boralar" operasyonlara zorlu eğitimle hazırlanıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ