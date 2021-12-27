Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altının gramı 660 seviyesinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 660 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,5 altında 639,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,3 yükselişle 660,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.085 lira, Cumhuriyet altını da 4.435 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.808 dolardan alıcı buluyor.
Etiketler: Altın
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