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Ekonomi
AA 07.08.2026 09:25

Altının gramı 6 bin 574 liradan işlem görüyor

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 574 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 6 bin 574 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 493 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 6 bin 574 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 783 liradan, Cumhuriyet altını da 42 bin 928 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki belirsizlikler altının onsu üzerinde etkili olmaya devam ederken ons altın bugün yüzde 1 artışla 4 bin 284 dolarda seyrediyor.

ABD'de açıklanan istihdam verilerine göre, ülkede dün ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 199 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında kaldı. Söz konusu verinin bir önceki haftaya göre sınırlı şekilde artması, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

Analistler, yatırımcıların ABD iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha net sinyaller almak amacıyla bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından izleyeceğini belirterek, söz konusu veriden Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in adımlarına ilişkin belirsizlikleri yansıtıyor. Fiyatlamalar, bankanın gelecek ayki toplantısında politika faizini yüzde 55 ihtimalle 25 baz puan artıracağı yönünde şekillenirken ekim toplantısında yüzde 85 ihtimalle faiz artışı yapılması bekleniyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasındaki barış müzakereleri devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

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