Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.11.2025 10:00

Altının gramı 5 bin 368 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 368 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 105 liradan satılıyor.

Altının gramı 5 bin 368 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,7 azalışla 5 bin 330 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden dolayı da altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini aktardı.

Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ÜFE, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Engelli ve yaşlılara 7,11 milyar liralık destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Denizli'de oto galeride çıkan yangında 5 araç küle döndü
11:38
YouTube, İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildi
11:28
Kanada, ABD'nin tarifeleriyle mücadelede 141 milyar dolarlık harcamayı öngören bütçe tasarısı sundu
11:24
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağına Reddit ve Kick de eklendi
11:12
İstanbul'da "huzur" operasyonu: 1036 gözaltı
11:01
Bakan Yerlikaya'dan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" içerikli haberlere ilişkin açıklama
Türkiye’nin tek akbaba istasyonu
Türkiye’nin tek akbaba istasyonu
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ