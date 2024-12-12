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Ekonomi
AA 12.12.2024 10:33

Altının gramı 3 bin 47 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 3 bin 47 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 5 bin 20 lira, cumhuriyet altını da 19 bin 990 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 47 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 3 bin 46 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 47 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 716 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,5'den güne başladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin destek, 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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