Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 397,50 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.639 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinden, gram altın dün 396,2 liradan satılırken bugün 397,5 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanış fiyatı 1285 lira olan yarım altın 1290 liradan, yine dün 643 liradan satılan çeyrek altın ise 645 liradan işlem görüyor.