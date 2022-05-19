Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Türkiye'de 441 alışveriş merkezi bulunduğunu söyledi.

Alışveriş merkezlerinin salgın öncesi günlük ortalama ziyaretçi sayısının 6,5-7 milyon civarında olduğunu belirten Özpamukçu, salgın döneminde ise bu sayının ortalama 650 bin civarında seyrettiğini dile getirdi.

"Müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz"

COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte alışveriş merkezlerinde yeniden günlük 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını anlatan Özpamukçu, "Şu anda müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz, pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz. Tabii ki ekonomik daralma müşteri sayılarını biraz vuracaktır ama bu sene artık bunu geride bırakacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Özpamukçu, eylül, ekim ve kasım aylarının son durumu görmek açısından belirleyici olacağını, sürecin şu an için sağlıklı ilerlediğini söyledi.