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Albayrak'tan "İşe Devam Kredisi" için istihdam uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İş’e Devam Desteği” kredisi ile ilgili, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" açıklamasını yaptı.
Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarının başlattığı “İş’e Devam Desteği” kredisi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Albayrak, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" dedi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020
Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/DS6D5Dwnwb
Etiketler: işe devam kredisi berat albayrakSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:18
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