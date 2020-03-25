Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarının başlattığı “İş’e Devam Desteği” kredisi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" dedi.