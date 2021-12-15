Mersin'deki Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaatı sürüyor.

Santral önce Türk sanayicilerine, ardından Türkiye'nin enerji üretimine katkı sağlayacak.

Projede yerlileştirme seviyesi 5,9 milyar olarak belirlendi

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından, Mersin, Adana, Antalya, İstanbul ve Ankara'daki ticaret ve sanayi odalarının desteğiyle Mersin'deki bir otelde "Tedarikçi Semineri" düzenlendi.

Projede yerelleştirme seviyesi 5,9 milyar dolar olarak belirlendi. Yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarındaki siparişler sözleşmeye bağlandı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'ye katkısı 50 milyar dolar olacak"

20 milyar dolar maliyetle inşa edilen projenin Türkiye'ye katkısı çok büyük.

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin,"Projenin, nükleer güç santralinin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılaya tahmini katkısı yaklaşık 50 milyar dolar olacak. Altyapı, istihdam yaratılması ve bölgenin 30 bin kişiye kadar olan nüfusunun büyümesi için koşullar sağlayacaktır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Projede yaklaşık 400 Türk ve Rus şirketi yer alıyor"

Projede yaklaşık 400 Türk ve Rus şirketinin yer aldığını belirten Sezemin şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali Sahası, bölgenin en büyük işvereni. Sahada her gün yaklaşık 13 bin kişi çalışmakta. 4 güç ünitesinin tamamının işletme aşamasında santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacak."

Santral devreye girdiği zaman bölge ekonomisine katkısı daha da artacak.