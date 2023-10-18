Akıllı tarım uygulamaları yapay zekayla yaygınlaşacak

12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) derlenen bilgiye göre, gelecek dönem üretimin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütüncül olarak ele alan, teknoloji kullanım düzeyi ve verimliliği yüksek, örgütlü, rekabetçi, arz-talep dengesi çerçevesinde planlı üretim yapılan, doğal kaynakları etkin ve sürdürülebilir kullanan, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, tarım istatistikleri uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilecek, tarım bilgi sistemleri tarımsal üretimin tüm süreçlerinin sağlıklı şekilde kayıt altına alınmasını ve izlenmesini temin edecek şekilde etkin işler hale getirilecek.

Tarımsal Üretici Kayıt Sistemi diğer kayıt sistemleriyle entegre edilerek iyileştirilecek ve tarım sayımıyla kapsamlı tarım envanteri oluşturulacak. Tarım istatistiklerinin ve bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla fizibilite raporları hazırlanması planlanıyor.

Tarım istatistiklerinin derlenmesi, işlenmesi, analizi ve kontrolünün etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlemeler yapılacak.

Tarımda "dijital" dönem

Kayıt ve bilgi sistemleri erken uyarıyı, piyasa kontrollerini, üretim planlamasını ve stok yönetimini sağlayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla tasarlanacak, yazılım ve donanım altyapısı iyileştirilecek.

Dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Tarım işletmeleri ve üretici örgütlerinin akıllı tarım uygulamaları konusundaki beşeri ve teknik altyapılarının geliştirilmesi desteklenecek. Akıllı tarım uygulamalarına yönelik yazılım ve ekipmanın yerli üretimi için destek sağlanacak.

Tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacak

Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacak.

Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacak. Tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak.

Tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi ve arazilerin etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenleme yapılmaya devam edilecek.

Tarım arazilerinin kullanımı etkin şekilde izlenecek, kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması sağlanacak. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımına yönelik denetimler artırılacak.

Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımlarıyla entegre şekilde devam edilecek. Tarım arazilerinde toprağın organik madde içeriğinin artırılması ile toprak erozyonu ve kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulamalar da desteklenecek.