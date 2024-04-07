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Ekonomi
TRT Haber 07.04.2024 16:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için personel alım sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için personel alım sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 bin personel alım sonuçşlarını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını kaydetti.

Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşılabileceğini aktaran Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Kamu Personel
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