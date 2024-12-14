Duman 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.12.2024 12:29

Afetzede sanayiciler için yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sanayi esnafının kalkınmasına yönelik devlet-millet işbirliğiyle başlatılan çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Afetzede sanayiciler için yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor
[Fotograf: AA]

En az 82 iş insanının faaliyet göstermesi planlanan 3 bin 500 dönüm alan üzerinde planlanan Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) alt yapı çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, depremlerden olumsuz etkilenen sanayi sektörünün toparlanmasına yönelik başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Afetzede sanayiciler için yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor

30 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kentte daha önce Tekstil İhtisas OSB olarak planlanan alanın yaptıkları girişimler sonucu Kahramanmaraş Tomsuklu OSB'ye dönüştürüldüğünü belirten Narlı, projenin tamamlanmasıyla bölgenin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacağını aktardı.

Söz konusu OSB'nin büyük, küçük ve mikro ölçekli işletmeleri aynı çatı altında buluşturacağını anlatan Narlı, genişletme çalışmaları kapsamında da ek 1500 dönümlük bir alanın daha bölgeye dahil edileceğini ifade ederek, "Şu anda buranın yüzde 90'ı bitti. Yolların, yol güzergahlarının elektriklendirilmesini yapıyoruz. Şu anda burada her parselin önüne enerjisi geldi. Temennimiz, inşallah bu yıl sonuna kadar da burayı bitirmek." diye konuştu.

Narlı, hedeflerinin çalışmaları bir an önce bitirip çeşitli sanayi kuruluşlarının hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

Afetzede sanayiciler için yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor

Bir yıl içinde parsellerin dolması bekleniyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da bölgede ciddi üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Bölgede binlerce kişinin istihdam edileceğini ifade eden Buluntu, "İnşallah bir yıl içinde sanayi parsellerimizin tamamen dolacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buluntu, Tomsuklu OSB'nin Kahramanmaraş sanayisi için stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Artık Kahramanmaraş'ın kalbi Tomsuklu OSB'de atacak. Bölge, şehrimize hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkılar sağlayacak." dedi.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Rize'de fırtına binayı salladı
13:43
Güney Kore Meclisinde hakkında azil önergesi kabul edilen Yoon'dan ilk açıklama
13:37
Katil İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
13:29
Türk astsubayın objektifinden NATO'da zirveye: Amfibi Akın
13:16
Milli banliyö tren setinde sona doğru
13:05
THK'nin yeniden yapılanma süreci 100'üncü yılında tamamlanacak
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de 500 bin metrekare alan, hayalet ağlardan temizlendi
FOTO FOKUS
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ