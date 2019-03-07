2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, AFAD'ın faaliyetleri için bu yıl 294 milyon 446 bin lira yatırım ödeneği ayrıldı.

Bu ödeneğin, 71 milyon 254 bin lirası afet konutlarının yapımı için, 168 milyon 945 bin lirası sosyal, 54 milyon 247 bin lirası da iktisadi projeler için kullanılacak.

12 proje hayata geçirilecek

AFAD'ın konut projeleri kapsamında, proje tutarı 303 milyon 810 bin lira olan 12 proje hayata geçirilecek. Başkanlıkça, bu çerçevedeki etüt projeleri yanında, Ankara, Rize, Çanakkale, Adıyaman, Isparta ve Ordu'da afet konutları inşa çalışmaları sürdürülecek ve 887 konut, 16 iş yeri yapılacak.

Ayrıca, afet konutlarının altyapıları ile afet önleyici tedbirlere yönelik de projeler yürütülecek.

Sismik ölçüm istasyonları kurulacak

AFAD'ın sosyal amaçlı projeler için ayrılan 168 milyon 945 bin liralık yatırım ödeneğinin 1 milyon 886 bin liralık kısmı Ulusal Deprem Araştırma Programı'nın da aralarında olduğu projelerde kullanılacak.

Kalan 167 milyon 59 bin liralık kısmıyla da Afet Farkındalık Merkezi kurulması, lojistik depolar oluşturulması, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı hazırlanması, Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi ve Deprem Araştırma Projesi kapsamında sismik ölçüm istasyonlarının temini, erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemleri kurulması, kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemleri için donanım temini gibi projeler de yürütülecek.

AFAD tarafından, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi, teknolojik afet risk haritalarının hazırlanması, afet sonrası görüntülü işleme istasyonu kurulması gibi çalışmaların da sürdürülmesi planlanıyor.

Kurum, afet konteynerlerinin donanımı için arama kurtarma cihazları da temin edecek. Arama kurtarma için köpek yetiştirme ve eğitim merkezi kurulması için yatırım programında ödenek ayrıldı.

AFAD'ın iktisadi projeleri için ayrılan 54 milyon 247 bin liralık ödeneği ise Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Iğdır, Kars, Kocaeli, Mersin ve Sakarya illerinde Bütünleşik İkaz Alarm Sistemi Projesi (İKAS) kurulumu, olaylara müdahalede kullanılacak araç, gereç ve ekipman kapasitesinin artırılması, ülkenin sığınak politikasının belirlenmesi ile sivil savunma alanında farkındalık oluşturulması gibi çalışmalarda kullanılacak.

Kaynak: AA