AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile 2020 yılı birlik bütçesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, bütçeden büyüme, ekonomi, istihdam ve uyum programlarına 83,9 milyar euro, tarım ve doğal kaynaklara 58,6 milyar euro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 13,5 milyar euro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar euro, güvenliğe 3,7 milyar euro tahsis edilecek.

Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde gelirler 168,7 milyar euro, harcamalar ise 153,2 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.

Bütçe hakkında

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA