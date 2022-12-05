Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
[Fotograf: AA]
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Akdeniz'de Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yapılan açıklamada, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeiz'de Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığı bildirildi.
TPAO'dan yapılan açıklamada, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Sondaj Akdeniz Bölgesi Doğal Kaynaklar Doğalgaz TPAO
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