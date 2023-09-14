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Ekonomi
AA 14.09.2023 07:01

ABD'nin Georgia eyaleti Valisi, yüksek enflasyona karşı "acil durum" ilan etti

ABD’nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp, Joe Biden yönetiminin ekonomi politikalarını eleştirerek, yüksek enflasyona karşı eyalette "acil durum" ilan etti.

ABD'nin Georgia eyaleti Valisi, yüksek enflasyona karşı "acil durum" ilan etti
[Fotograf: AA]

​​​​​​​Kemp, basın açıklamasında, eyaletteki akaryakıt vergilerinin geçici olarak kaldırıldığını bildirdi.

Federal harcamalardan yerli enerji üretimini engelleyen politikalara kadar Biden ekonomisinin yaptığı tek şeyin, orta sınıfın cebinden daha fazla para çıkarmak olduğunu ifade eden Kemp, "Yüksek fiyatlar, aile bütçelerini etkilemeye devam ederken, çalışkan Georgialılar gerçek bir rahatlamayı hak ediyor ve bu yüzden bunu doğrudan pompada onlara iletmek için bir idari emir imzaladım." ifadesini kullandı.

Vali Kemp, söz konusu acil durum kararı altında Georgialıların akaryakıtta her galon (3,78 litre) için 31 ila 35 sent arasında tasarruf edeceklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artması üzerine Kemp, mart 2022’de yine vergileri 10 ay boyunca geçici olarak askıya almış, bu sürede Georgialıların 1,7 milyar dolar tasarruf ettiği bilgisini paylaşmıştı.

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