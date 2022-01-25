Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 113,8'e indi. Bu dönemde beklenenden az düşüş gösteren tüketici güveninin, 111,8 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, geçen yıl aralıkta 115,2 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ocakta 3,4 puan artışla 148,2 seviyesine çıktı.

Beklentiler endeksi 4,6 azaldı

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 4,6 azalarak 90,8 değerine düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin ocak ayında ılımlı bir seviyeye geldiğini ifade etti.

Mevcut durum endeksinin iyileşerek ekonominin yeni yıla sağlam bir zeminde girdiğini gösterdiğini belirten Franco, ancak kısa vadeli büyüme öngörülerine ilişkin beklentilerin zayıflayarak 2022'nin ilk çeyreğinde büyümede olası bir yavaşlamaya işaret ettiğini kaydetti.

Franco, enflasyonla ilgili endişelerin art arda ikinci ayda azalış göstermesine rağmen yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, Covid-19 salgınıyla ilgili kaygıların da Omicron varyantıyla arttığını aktardı.