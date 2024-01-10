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Ekonomi
AA 10.01.2024 11:16

96 ülkeye 151 milyon dolarlık fıstık ihracatı

Türkiye'den 2023 yılında 96 ülkeye fıstık ihracatı gerçekleştirildi. İhracattan 151 milyon 568 bin dolar gelir elde edilirken en çok satış yapılan ülke Almanya oldu.

96 ülkeye 151 milyon dolarlık fıstık ihracatı

Tatlılardan yemeklere, çikolatadan çerezlere kadar birçok yiyecekte kullanılan fıstık, en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştiriliyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, 2022 yılında 179 milyon 695 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Almanya, İtalya, Irak, Kırgızistan, Çin, Tacikistan, İngiltere, Arnavutluk, Katar, Hindistan, Türkmenistan, İsviçre, İspanya, Polonya Malta, Gana, Japonya, Küba ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu 96 ülkeye geçen yıl 10 bin 390 ton fıstık ihracatı karşılığında 151 milyon 568 bin dolar gelir elde edildi.

En çok fıstık Almanya'ya satıldı

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya bulunuyor. Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 36 milyon 9 bin dolarlık fıstık sattı.

Almanya'yı 22 milyon 460 bin dolarla İtalya, 12 milyon 628 bin dolarla Irak izledi.

"2024 yılında ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkacağına inanıyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, fıstığın stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu çiftçisi için önemli bir tarımsal ürün olan fıstığın ekonomik getirisinin yüksekliği dolayısıyla üreticisine, sanayicisine ve ihracatçısına kazanç kapısı olduğunu anlatan Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Fıstık kazandıran bir tarım ürünü olduğu için son yıllarda üreticilerimiz de bu bitkiye daha fazla önem vermeye başladı. Birçok çiftçi fıstık bahçelerine sulama sistemleri taktı ve bilimsel çalışmalar ışığında üretim gerçekleştiriyor. Ekonomik getirisinden dolayı Şanlıurfa'daki fıstık ağacı sayısında her yıl artış yaşanıyor. Mevsim şartlarının iyi seyrettiği dönemde çiftçilerimizin aldıkları ürün miktarı da artıyor. 2024 yılında fıstıkta 'var senesi' olacak, inşallah buradan alacağımız yüksek rekoltenin ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya çıkaracağını inanıyoruz."

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