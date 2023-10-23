Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.10.2023 11:07

9 ayda 3,5 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç edildi

Türkiye'nin hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-eylül döneminde 3 milyar 480 milyon 497 bin dolar oldu. Ocak-eylül döneminde en çok dış satım Birleşik Krallık'a yapıldı, bu ülkeyi Slovenya, Fransa ve İtalya takip etti.

9 ayda 3,5 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç edildi

Otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 25 milyar 618 milyon 809 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 13,6'sını oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalışla 3 milyar 480 milyon 497 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde 87 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

İhracatın yaklaşık 4'te 1'i Birleşik Krallık'a yapıldı

Sektörün ocak-eylül döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 15 milyon 540 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde yüzde 18 azalışla 824 milyon 206 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen bu ihracat, üç çeyrekteki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 23,68'ini oluşturdu.

İkinci sıradaki Slovenya'ya yapılan ihracat, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 467 milyon 760 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin ihracatı üçüncü sıradaki Fransa'ya ocak-eylül döneminde, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 yükselişle 452 milyon 892 bin dolara, dördüncü sıradaki İtalya'ya da yüzde 6 artışla 447 milyon 363 bin dolara ulaştı.

Belçika'ya 288 milyon dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatı

Beşinci sıradaki Belçika'ya "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azalarak 288 milyon 752 bin dolara geriledi.

İspanya 150 milyon 560 bin dolarla 6'ncı, Almanya 100 milyon 146 bin dolarla 7'nci, Avustralya 75 milyon 18 bin dolarla 8'inci, Danimarka 70 milyon 731 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 69 milyon 736 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyonet-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

ETİKETLER
İhracat Otomotiv
Sıradaki Haber
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Adıyaman'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
11:20
Yabancıların yatırım gözdesi Antalya oldu
11:15
Erzurum'da 13 firari hükümlü yakalandı
11:19
Türkiye, aşılama programları sayesinde çocuk felcini yendi
11:14
İspanya'nın Kanarya Adaları'na hafta sonunda 1606 düzensiz göçmen geldi
11:13
Emtia piyasası geçen hafta temkinli yükseldi
Meclis'in hafızası stenograflara "yapay zeka" desteği geliyor
Meclis'in hafızası stenograflara "yapay zeka" desteği geliyor
FOTO FOKUS
Gazze'ye yardım taşıyan bir askeri uçak daha yola çıktı
Gazze'ye yardım taşıyan bir askeri uçak daha yola çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ