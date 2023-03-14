Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
791 milyon liralık kırsal kalkınma desteği onaylandı
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 791 milyon lira tutarında Avrupa Birliği katkılı kırsal kalkınma destekleri (IPARD- II) projelerinin onaylandığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, IPARD-II programı proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar değerlendirmesi tamamlanan toplam 733 proje başvurusunun onaylandığını belirten Kirişci, "Bu projelerin destek tutarı 791 milyon lira olup, yatırım süreçleri tamamlandığında ülke ekonomisine toplamda 1,3 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 18:00
- 18:03
- 18:13
- 17:29
- 17:29
Sıradaki Haber
T10X'in yüksek teknolojisi ve akıllı çözümleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz