Tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Toplam 513 milyon 491 bin liralık yapılacak ödemenin, Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Prim Desteği kapsamında üreticilere 459 milyon 300 bin 761 lira verilecek.

Hak sahiplerine ayrıca Bireysel Sulama Hibe Destekleri çerçevesinde 34 milyon 470 bin 799 lira ödeme yapılacak.

Öte yandan, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında da hak sahiplerinin hesaplarına 16 milyon 630 bin 300 lira yatırılacak.

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 2 milyon 596 bin 140 lira, Uzman Eller Proje Desteği ise 493 bin lira olarak ödenecek.

Bakan Kirişci, bugün hesaplara aktarılacak ödemelerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.