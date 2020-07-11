Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, iklim özellikleri sayesinde birçok ürünün yetiştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'nın ocak-haziran dönemi turunçgil ihracatı yüzde 29,7 arttı.

Söz konusu 3 ilden bu dönemde 256 milyon 770 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki turunçgil ihracatının tutarının 331 milyon 157 bin dolar olduğu dikkate alındığında, bu rakamın yüzde 77,5'ini söz konusu 3 ilin dış satımı oluşturdu.

Bu dönemde Mersin'den 148 milyon 48 bin, Hatay'dan 79 milyon 315 bin ve Adana'dan 29 milyon 407 bin dolarlık turunçgil yurt dışına satıldı.

'Mersin, Hatay ve Adana ihracatta önemli konumda'

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunçgil üretiminin en çok Çukurova bölgesinde yapıldığını söyledi.

Turunçgilin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Mersin, Hatay ve Adana sahip olduğu iklim özelliklerinden dolayı turunçgil üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerler. Bu iller ihracatta önemli konumda. Üretim yoğunluğuyla öne çıkan bu iller ilerleyen dönemlerde daha da iyi ihracata imza atacaktır."

İller 2019 (dolar) 2020 (dolar) Değişim (yüzde)

Mersin 104.852.355 148.048.736 41

Hatay 71.513.645 79.315.993 11

Adana 21.557.641 29.407.891 36

Trabzon 20.144.742 20.506.954 2

Antalya 9.640.452 17.097.277 77