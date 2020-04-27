İlk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye Faz 2 kapsamında 1000 TL nakdi yardım yapıyoruz."

1000 TL yardım için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

3. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz."

Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

E-Devletten yapılan duyuruda “Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön BaşvuruFormu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.” denildi.

1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler “ https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu ” linki üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

E-Devlet üzerinden yapılan duyuruda başvuruların başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,

2 olan vatandaşların Salı,

4 olan vatandaşların Çarşamba,

6 olan vatandaşların Perşembe,

8 olan vatandaşların Cuma

günlerinde başvuruları alınacak.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Kimler 1000 lira nakdi desteğe başvurabilir?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

Başvurularda gelir kıstası şartı yok

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.

Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.