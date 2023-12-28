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Ekonomi
AA 28.12.2023 10:34

2024 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 60 ila 100 liraya kadar ücret ödenecek.

2024 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Ceza muhakemesi sırasındaki tanıklıklar için ilgililere günlük 60 ila 100 liraya kadar ücret ödenmesine ilişkin 2024 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre, ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 60 ila 100 liraya kadar ücret ödenecek.

İkamet ve beslenme giderleri de karşılanacak

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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