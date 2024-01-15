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Ekonomi
AA 15.01.2024 20:38

2024 Yatırım Programında kamu tarafından yürütülecek projelerin tutarı belli oldu

2024 Yatırım Programında kamu tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı 7,3 trilyon lira, tahsis edilen ödenek 1 trilyon 7 milyar lira olarak belirlendi. 2024 Yatırım Programı'nda deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrılırken bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28’i eğitim, yüzde 23’ü sağlık için kullanılacak.

2024 Yatırım Programında kamu tarafından yürütülecek projelerin tutarı belli oldu
[Fotograf: AA]

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