Türkiye'de işsizlik oranı, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 583 bin kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim-aralık dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5, kadınlarda yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 565 bin kişi artarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 714 bin kişi artarak 35 milyon 43 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,8, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 62 bin kişi, sanayi sektöründe 90 bin kişi, inşaat sektöründe 57 bin kişi, hizmet sektöründe 356 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,7'si tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 56,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.