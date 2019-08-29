Kalaycı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) misafirhanesinde kentte faaliyet gösteren rödevans saha sahipleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kalaycı, özel maden ocağı sahiplerinin sorunlarını dinlemek istediklerini söyledi.

Rödevans saha sahiplerinin, verilecek teşvikleri Türkiye Taşkömürü İşletmeleri (TKİ) üzerinden almak istediklerini söylediklerini aktaran Kalaycı, şöyle devam etti:

"Kendilerine verilecek teşvikler TKİ üzerinden değil, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) üzerinden olacak. Konunun MAPEG ve TTK arasında görüşülmesinin sonunda rödevansçılarımızı tatmin edecek bir sonuca varacağız inşallah. Yasa yaparak bunun üzerinden üzerinden gelmek mümkün olacaksa bu biraz zaman alacak, bunu ilettim.

"Bize bin yıl yetecek kadar rezerv var"

Bir diğer sorun ise çok sayıda rödevans sözleşmesi yapılmış. Eskiden yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı yüksek olurken, yeni yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı daha düşük. Böyle olunca fiyat farkının giderilmesini istiyorlar. Bu da bir yasa konusu ve bunu çözmek için de uğraşacağız. Valimiz ve TTK Genel Müdürümüzden istihdam artırılması şartıyla rödevans farklarının ortadan belli bir süre için kaldırılması önerisi geldi. Bunun üzerinde çalışacağız."

Kalaycı, kömür üretim hedefine değinerek, "Zonguldak'ta 1,5 milyar ton bir kömür rezervi var. Böyle çıkarmaya devam edersek bize bin yıl yetecek kadar rezerv var. TTK çıkardığı kömür miktarını her yıl artırıyor. 2020 yılı için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkarmak." diye konuştu.

Kaynak: AA