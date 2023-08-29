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Ekonomi
AA 29.08.2023 11:17

2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın 2023 yılının 2. çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyor.

2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Perşembe günü açıklanacak 2023 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,32 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 1,2 ile yüzde 5,3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,67 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler yüzde 2,4 ve yüzde 4,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8, 2023 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 4,0 büyüme kaydetmişti.

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