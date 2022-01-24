Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020 yılında 118 milyon 923 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. 2021 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 76 aşarak 209 milyon 686 bin dolar oldu.

Geçen yıl İtalya, Almanya, Çin, Kanada, Portekiz, Malezya, Malta, Tayvan, Fas, Japonya, Moldova, Birleşik Krallık, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 110 ülkeye 20 bin 332 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya geçen yıl 50 milyon 74 bin dolarlık Antep fıstığı sattı. İtalya'yı 33 milyon 627 bin dolarla Almanya ve 12 milyon 839 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti izledi.

İhracatta artış ümidi

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Antep fıstığının tüm bölge illeri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda sadece iç piyasada değerlendirilen fıstığın son dönemlerde ciddi bir ihracat kalemi haline de geldiğini anlatan Çıkmaz, "Dünya standartlarında olan Gaziantep ve bölgemizdeki işleme tesislerinde fıstığımız işlendikten sonra hem daha fazla gelir sağladı hem de yurt dışından daha fazla ilgi görmeye başladı." dedi.

Çıkmaz, bölgedeki fıstık ağacı sayısının da ciddi oranlarda arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fıstığın rekoltesi, önümüzdeki dönemde katlanarak artacak. Buna bağlı olarak ihracatımızın birkaç yıl içerisinde daha ciddi boyutlara ulaşmasını bekliyoruz. Bunun için dış pazardaki görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca yeni pazar arayışlarına da devam ediyoruz. Fıstık, yüksek getirisiyle hem sanayicisine ve ihracatçısına hem de üreticisine kazandırıyor. Bu anlamda fıstık herkesi memnun ediyor."