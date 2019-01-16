Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan “2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi” hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. https://t.co/ApskYTr9gT — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 16 Ocak 2019

Bakan Dönmez, yaptığı paylaşımda, 2017'deki toplam yerli kömür üretiminin 87,8 milyon ton olduğunu anımsatmıştı.

Geçen yıl, yerli kömürde kamunun 53 milyon 354 bin ton üretim yaptığını kaydeden Dönmez, özel sektör üretiminin ise 48 milyon 218 bin ton olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Yerli kömürde 2017'de kamunun üretimi 42 milyon 468 bin ton, özel sektörün üretimi de 45 milyon 398 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Bakan Dönmez, "Söz verdik, başardık! 2018’de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA