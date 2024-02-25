Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 25.02.2024 13:24

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen ve 15 bin 254 kişi görev aldığı sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı.

104 bin 485 adayın başvurduğu YÖKDİL/1, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav 13.15'te sona erdi.

YÖKDİL/1 sonuçları, 15 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

ETİKETLER
ÖSYM
Sıradaki Haber
YKS başvuruları için son gün yarın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Van'da güvenlik korucularından çığ tatbikatı
14:55
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
14:47
Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu güçlü görünmek pahasına esirleri riske atabilir
14:26
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem
14:24
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin aşamalı olacağı bildirildi
14:36
Altınok: Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
FOTO FOKUS
Mersin'de çocuklar 'Rafadan Tayfa' karakterleriyle keyifli vakit geçirdi
Mersin'de çocuklar 'Rafadan Tayfa' karakterleriyle keyifli vakit geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ