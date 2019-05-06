Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar aldı.

Alınan kararda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan “programların kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul etme sınırlaması” ortadan kaldırıldı. Bu yeni düzenleme bütün üniversiteler için geçerli.

Bundan sonra üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce belirlenecek. Ardından belli bir tarihe kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilecek. Bu talepler de YÖK tarafından değerlendirilecek ve verilen karar üniversitelere duyurulacak.

Tıp ve Diş Hekimliği programları için bazı istisnalar var

"Tıp ve Diş Hekimliği programları" için bazı şartlar getirildi. Bu 2 programın yurt dışı öğrenci kontenjanı, YKS kılavuzunda yer alan bir önceki yıla ait kontenjanının yüzde 50'si ile sınırlandırıldı.

Ancak, belirli koşulları ve kriterleri sağlayan üniversiteler, uluslararası öğrenciler için ayrı bir sınıf açarak, bu 2 programa bu oranın üstünde de öğrenci kabul edebilecek.

Ayrı sınıf için gerekli staj ve klinik uygulamalar, laboratuvarlar ve teçhizatlar için yükseltilmiş belli şartlar ve mekan kriterleri aranacak. Ayrıca vakıf yükseköğretim kurumları için bir önceki yılın denetleme raporu ve yaptırım uygulanıp uygulanmadığı da dikkate alınacak.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde açılan bu ek sınıflar, her yıl en az bir kere denetlenecek.

"Yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem veriyoruz"

YÖK, "Tıp ve Diş Hekimliği" için bu istisnai şartların getirilmesinin sebebini ise şöyle açıkladı:

"Geçmiş yıllara bakıldığında, bir sınıfta bulunan Türk öğrencilerden daha fazla yurt dışı öğrenci talebi en çok bu iki program için söz konusuydu. Bu nedenle ilgili sınıftaki Türk öğrencilerin bu sınıflarda uluslararası öğrencilerden daha az sayıda olmaları, bu öğrencilerimizin nitelikli eğitim almalarını riske sokabilir."

Ayrıca bu iki programın dışında kalan diğer programlar için de eğitimin niteliği ve alt yapı bakımından değerlendirme ve denetlemelerin yapılacağı belirtildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, kaliteden ödün vermeden Türkiye'yi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirmek için adımlar attıklarını anlattı.

“Ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında tesis edilecek olan akademik ve bilimsel işbirlikleri, bilimsel araştırmaların düzeyini yükseltmenin, insan kaynaklarını geliştirmenin ve toplumsal kalkınmayı sağlamanın önemli araçlarından biri. Bundan dolayı “Yeni YÖK" olarak, ülkemiz yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem veriyoruz."

Kaynak: TRT Haber