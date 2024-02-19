Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 19.02.2024 18:28

YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.

YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in önderliğinde Bakü'de ortak üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

İki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Bakü'de kurulmasına dair mutabakat zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak.

Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada yeni bir uluslararası üniversite modeli olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

ETİKETLER
YÖK Azerbaycan
Sıradaki Haber
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
Bakan Özhaseki, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu
19:29
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak
19:26
İzmir'de tartıştığı taksiciyi makasla yaralayan şüpheli tutuklandı
19:24
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
19:11
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi
18:50
Prof. Dr. Naci Görür: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ