Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ÖSYM, 29 Ağustos'ta uygulanan YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sosyal medyadan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/2) açıklandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
2021-YÖKDİL/2 Sınavı Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/VigjWMTkqH pic.twitter.com/eAg9qdJx5q— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 17, 2021
Etiketler: ÖSYM
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