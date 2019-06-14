Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 1 gün kaldı.

15-16 Haziran’da yapılacak sınavlarda öğrenciler, sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Hangi gün, hangi sınavlara girilecek?

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

Hangi oturumda, kaç soru olacak?

Adaylara 1. oturum olan TYT'de yöneltilecek soru sayıları şöyle:

Türkçe - 40 soru

Sosyal bilimler testi - 20 soru

Temel matematik testi - 40 soru

Fen bilimleri - 20 soru

16 Haziran’da ilk oturumda düzenlenecek AYT’de ise, matematikten 40, fen bilimlerinden 40, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler 1 testinden 40, sosyal bilimler 2’den 40 soru öğrencilere yöneltilecek.

YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.

Adaylar yanında hangi evrakları bulundurmalı?

Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekiyor. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar binalara giremeyecek.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor.

Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunursa adayların sınavları geçersiz sayılacak.

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

Ortaöğretim başarı puanı onaylatılacak mı?

2019-YKS’ye başvuran adaylar, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgileri için şunları yapmalı:

Adayların bu bilgileri, 18-26 Haziran 2019 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 26 Haziran 2019 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekiyor.

YKS’ye kaç aday girecek?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS’ye, toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını açıkladı.

Temel Yeterlilik Testi’ne 2 milyon 515 bin 91 aday katılacak. TYT için 8 bin 35 bina kullanılırken, salon sayısı 137 bin 803 olacak. Alan Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 24 bin 596 aday katılacak. Yabancı Dil Testi'nde ise 137 bin 773 aday sınava girecek.

3 oturumdan oluşan sınavda, evrakların hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Ayrıca, sınavlarda 692 bin 978 kişi görev alacak.

Kaynak: TRT Haber