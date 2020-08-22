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YKS yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca adayın merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını bildirdi.
Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
Etiketler: son dakika yks yerleştirme sonuçlarıSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:13
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