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Eğitim
TRT Haber 07.08.2023 09:40

YKS tercihlerinde son gün yarın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri yarın sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini 8 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

YKS tercihlerinde son gün yarın

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, 8 Ağustos saat 23.59'da son bulacak.

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan, daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Tercihler elektronik ortamda

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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