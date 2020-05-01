Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavurüsle ilgili alınan tedbirler konosunda basın toplantısı düzenlemişti.

YKS ne zaman yapılacak?

Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alınmıştı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. YKS soruları MEB ile birlikte belirlenecek.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak.

Saraç konu ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bu sene bahar döneminde eğiitim sadece uzaktan açıktan ve dijital ortamdan sürdürülecek. Yüz yüze öğretim yapılmayacak" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüsle ilgili alınan tedbirler konusunda 26 Mart’ta basın toplantısı düzenlemişti.

Başkan Saraç üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretimin yapılmayacağını açıklamıştı. Saraç yüzyüze eğitim süreci ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"Bu sene Bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmayacaktır.

Üniversitelerimiz yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklardır. Diğer bir ifade ile bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır.”

Yeni takvim yaz okulundan sonra belli olacak

Yeni öğretim takvimi ile ilgili Saraç“Yaz okulunun bitiş tarihleri gözönünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıradışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kontrolden çıkan bir durum sözkonusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve en az hasarla atlatacağız." demişti.

Sorular MEB ile hazırlanacak

YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."

ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.