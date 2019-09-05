Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, adaylar 2019-YKS sonuçlarına göre üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapabilecek.
2019-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/Y8HLLFV7Ks— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 5, 2019
Tercihler 11 Eylül Çarşamba gününe kadar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.
Kaynak: AA