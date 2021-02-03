Milyonlarca adayın hazırlandığı “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” başvuruları başlıyor. Başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM’nin adaylara kolaylık sağlamak için getirdiği bazı yenilikler var. Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, bu nasıl olacak?

Adaylar, ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya internet sitesinden (ais.osym.gov.tr) Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapabilecek.

Başvurularda HES kodu istenecek

Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, sitede yer alan “e-Devlet ile Kayıt Ol” seçeneğine tıklayacak. e-Devlet şifresi ile kayıt olan adaylar, sistemdeki tüm işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor. Sisteme kaydolduktan sonra, “Yeni Başvuru Yap” seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek.

Adaylar, ayrıca sistemdeki fotoğrafı değiştirmek için başvuru merkezlerine gitmek zorunda kalmayacak. Adayın kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başvurularda HES kodu istenecek.