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YKS başvuruları için bugün son gün
[Fotoğraf: TRT Haber]
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün sona erecek.
YKS'ye girecek üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Sınav başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Adaylar, başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan YKS kılavuzundan erişebilecek.
Etiketler: yükseköğretim kurumları sınavı yks başvuruları YDT tyt son gün ösym aytSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 10:03
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